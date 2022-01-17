لبنان

خطوة داخل لبنان قد تمثل نقلة "صحية" نوعيّة.. ما هي؟

Lebanon 24
17-01-2022 | 13:49
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غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر "تويتر" قائلاً: "ناقشنا خلال اجتماع لجنة فرعية اقتراح قانون لدعم صناعة الأدوية المنتجة محليا بتعديل أحكام المرسوم 106/1983 لإدخال صناعة اللقاحات من ضمن صناعة الأدوية في لبنان، وذلك بالتنسيق بين المصانع اللبنانية والشركات العالمية بحيث يصبح بمقدور لبنان تأمين حاجته المحلية من اللقاح والتصدير إلى الخارج".
 
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