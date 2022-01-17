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لبنان
قرار قضائي بحق مصرفٍ في الجنوب.. هذه تفاصيل القضية
Lebanon 24
17-01-2022
|
14:19
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تقدمت السيدة سلطانة علي عمار، عبر وكيلها القانوني، بشكوى لدى دائرة التنفيذ في النبطية برئاسة القاضي أحمد مزهر، بتاريخ اليوم 17 كانون الثاني الجاري ضد أحد المصارف في بلدة حبوش- النبطية حيث أودعت مدخراتها، وذلك على خلفية إمتناع المصرف عن إعطائها أموالها لترميم منزلها الذي سقط سقفه الأسبوع الماضي، وإصابتها في الحادثة.
وكانت عمار قد توجهت بإنذار بواسطة أحد كتّاب العدل تطالب فيه بأموالها، إلا أن المصرف لم يرد على الإنذار.
وفي الشكوى المقدمة أمام دائرة التنفيذ، ضمت عمار كل المستندات التي تُثبت واقع حالها،
وقد أصدر القاضي مزهر قراراً معجل التنفيذ على أصله في اليوم ذاته للضرورة الإنسانية. وجاء في نص القرار: "إلقاء الحجز الإحتياطي على موجودات فرع بنك فرست ناشونال بنك "FNB" الكائن في حبوش، وتكليف مأمور التنفيذ القيام بما يلزم حيال ذلك على أن تُسلّف الجهة الحاجزة مبلغ 750 الف ل.ل.كبدل إنتقال مأمور التنفيذ تأميناً لدينه البالغ 1130.84دولار، إضافة الى المبلغ 1131 دولار كفوائد ورسوم".
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