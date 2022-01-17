قرار قضائي بحق مصرفٍ في الجنوب.. هذه تفاصيل القضية

تقدمت السيدة سلطانة علي عمار، عبر وكيلها القانوني، بشكوى لدى دائرة التنفيذ في النبطية برئاسة القاضي أحمد مزهر، بتاريخ اليوم 17 كانون الثاني الجاري ضد أحد المصارف في بلدة حبوش- النبطية حيث أودعت مدخراتها، وذلك على خلفية إمتناع المصرف عن إعطائها أموالها لترميم منزلها الذي سقط سقفه الأسبوع الماضي، وإصابتها في الحادثة.

وكانت عمار قد توجهت بإنذار بواسطة أحد كتّاب العدل تطالب فيه بأموالها، إلا أن المصرف لم يرد على الإنذار.