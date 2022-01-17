محمد سليمان: الاعتداء على الامارات مستنكر

غرد النائب محمد سليمان عبر حسابه على "تويتر" : "اعتداء الحوثيين على دولة الامارات العربية المتحدة مستنكر ومدان وهو عمل جبان. وهو اعتداء على أمن الدول العربية واستقرارها. ان اعتداء الحوثيين ومن خلفهم ايران هو اعتداء على سياسة الانفتاح والحوار والتقدم التي تقودها دولة الامارات. ان هذه الاعتداءات على دولة الامارات وقبلها على المملكة العربية السعودية تستدعي موقفا عربيا ودوليا لوضع حد لسياسات التدخل بشؤون العالم العربي من قبل ايران".