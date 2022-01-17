واقع الانترنت... هذا ما كشفه وزير الاتصالات

كشف وزير الاتصالات جوني القرم أن 64% من ميزانية الوزارة تُصرف على المازوت و10% على المعاشات و3% على الإيجارات، لافتاً الى أن هناك خطة لاستبدال المازوت بالطاقة البديلة ولكن الخطة بحاجة إلى تمويل.وقال القرم: ممنوع انقطاع الانترنت والاتصال وهذا القرار متخذ ولا زال فاعلاً والانقطاع الذي حصل كان موقتاً ولن يصبح واقع الحال.واعتبر، في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أن البيروقراطية قاتلة وموضوع توظيف المحاسب واستحصالنا على ال ٣٥٠ مليار الأساسية لتشغيل القطاع ساهموا بتفاقم الأزمة.وعن زيادة التعرفة، أوضح القرم أن اجتماعات مكثفة هذا الاسبوع للتقرير بهذا موضوع، مؤكداً أن الإضافات ستكون بنسب متفاوتة.وأعرب القرم عن اعتقاده بأن خصخصة القطاع نتائجها ايجابية "ولكن ليس بالفترة الحالية لأن القطاع يخسر وتحويل الأموال إلى الخارج من قبل الشركات المُستثمرة في حال الخصخصة عليه علامات استفهام بظل الأزمة".