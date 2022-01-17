التقدمي الاشتراكي: لانهاء الصراع في اليمن وإعادة الاستقرار إلى المنطقة

يدين الحزب التقدمي الاشتراكي بشدة الاستهداف المتمادي لأمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها عبر الاعتداء المستنكر الذي استهدف أبو ظبي.



ويجدّد الحزب التقدمي الاشتراكي دعوته إلى الوقف التام لهذه الاعتداءات المتكررة، وإلى اعتماد كل ما من شأنه إنهاء الصراع في اليمن وإعادة الاستقرار إلى المنطقة وعدم المساس بمجمل أمن دول الخليج العرب