لبنان

لا تخفيضات أسعار في بعض السوبرماركات

Lebanon 24
17-01-2022 | 17:00
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يُحجم أصحاب السوبرماركات الفخمة عن تخفيض الأسعار على خلفية أن شراء بعض البضائع حصل على السعر المرتفع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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