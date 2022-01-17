لبنان

عون مُهتمّ منذ البداية بعودة مجلس الوزراء الى العمل

Lebanon 24
17-01-2022 | 17:30
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أفادت مصادر سياسية مطلعة عبر "اللواء" أن "رئيس الجمهورية كان منذ اليوم الأول يدعو إلى عودة العمل للمؤسسات الدستورية ولاسيما مجلس الوزراء، معربة عن اعتقادها أن انتظام عمل مجلس الوزراء ضروري وحيوي من اجل سلسلة ملفات تستدعي البت.
وأشارت إلى أن "ملاحظات رئيس الجمهورية حول الموازنة يوردها داخل المجلس".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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