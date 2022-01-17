11
o
بيروت
11
o
طرابلس
6
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
4
o
النبطية
-1
o
زحلة
-1
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ترقّب لموقف بعبدا و"التيار" من عودة الثنائي الشيعي وشروطه
Lebanon 24
17-01-2022
|
22:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" النهار"؛ لم تتبدل صورة الترقب الذي يسود المشهد الرسمي والسياسي منذ أعلن الثنائي "امل" و"حزب الله " عودة وزرائهما إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء مشروطة بالجلسات المتعلقة بإقرار الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي والمالي. وفيما كان معظم المعنيين والقوى السياسية يرصدون موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من هذا التطور بدا لافتا ان قصر بعبدا التزم الصمت ولم يعلق على عودة الثنائي عن مقاطعة الجلسات ولا على الشرط الذي قرن به عودته ولا على الاستعدادات الجارية لإحياء مجلس الوزراء بجلسات إقرار الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي بما يعكس صحة التقديرات عن موقف سلبي لرئيس الجمهورية كما لـ"التيار الوطني الحر" من هذا الاشتراط، ويرجح ان يعلن "تكتل لبنان القوي" اليوم موقفا منه.وفي المناخ السياسي الذي أحاط هذا التطور تؤكّد معطيات أنّ التعامل سيكون على "القطعة" في الأسابيع المقبلة مع الخيارات الحكومية وحتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، مع غياب التوجّه إلى عقد تسويات أبعد من حدود التفاهمات المنتظرة على الموازنة وخطة التعافي الحكومية باعتبارهما ممرين اجباريين لشق طريق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وسيغيب بند التعيينات عن أيّ جلسة حكومية مرتقبة مع اتجاه حاسم يتبنّاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لناحية حصر البنود بالمهمّات الأساسية المتعلّقة بالإعداد للخطّة الإنقاذية.
المصدر:
النهار
تابع
الأكثر قراءة
نصيحة للمواطنين.. ادفعوا هذه الفاتورة
Lebanon 24
نصيحة للمواطنين.. ادفعوا هذه الفاتورة
06:12 | 2022-01-17
17/01/2022 06:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان سيتعرض لموجات قطبية.. الثلوج ستلامس الـ 300 م والطقس البارد مستمر حتى هذا الموعد!
Lebanon 24
لبنان سيتعرض لموجات قطبية.. الثلوج ستلامس الـ 300 م والطقس البارد مستمر حتى هذا الموعد!
02:51 | 2022-01-17
17/01/2022 02:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعلته "السوبرماركت " بالزبائن
Lebanon 24
هذا ما فعلته "السوبرماركت " بالزبائن
02:15 | 2022-01-17
17/01/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة جديدة بأسعار الدخان و "المعسل" في لبنان.. هكذا أصبحت
Lebanon 24
قائمة جديدة بأسعار الدخان و "المعسل" في لبنان.. هكذا أصبحت
10:53 | 2022-01-17
17/01/2022 10:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة البنزين ستصدرُ غداً.. إليكم كم سيتراجع ثمنه
Lebanon 24
تسعيرة البنزين ستصدرُ غداً.. إليكم كم سيتراجع ثمنه
12:00 | 2022-01-17
17/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2022-01-18
عون وميقاتي يناقشان بعد الظهر التحضيرات لعقد مجلس الوزراء والجلسات الحكومية متتالية
00:11 | 2022-01-18
إنخفاض بأسعار المحروقات... كم بلغ؟
00:06 | 2022-01-18
مع استمرار المنخفض الجوي...إليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم!
23:37 | 2022-01-17
حوادث السير في لبنان الى ارتفاع... هذا عدد ضحاياها أمس!
23:22 | 2022-01-17
"الإذاعة اللبنانية" خارج الخدمة... بهالبلد كلّ شي بيصير!
23:13 | 2022-01-17
ودّعوا الإنارة على طريق ضهر البيدر!
فيديو
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
Lebanon 24
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
16:00 | 2022-01-17
18/01/2022 08:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2022-01-16
18/01/2022 08:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-01-16
18/01/2022 08:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact