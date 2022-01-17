لبنان

هيئة المكتب تجتمع قريباً وبري "لن يسمح للمسّ بصلاحياته"

Lebanon 24
17-01-2022 | 22:35
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كتبت" نداء الوطن": بإنتظار دعوة هيئة مكتب مجلس النواب إلى الإجتماع في وقت ليس ببعيد لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، تواصل اللجان النيابية دراسة ما لديها من مشاريع وإقتراحات قوانين لتكون جاهزة أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.
في هذا الوقت، ينقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه تفاؤله بأن "المقبل من الأيام سيحمل مزيداً من الإستقرار على الصعيد السياسي والإجتماعي والإقتصادي، كما تمنى لو أن الحركة السياسية في لبنان تبتعد عن الإبتلاء الطائفي والمذهبي الذي لا شك أن مخاطره على الكيان اللبناني هي مخاطر وجودية"،
وقال بري، امس:"إن قضاء وقدر أي بلد في العالم لا تطبق فيه الدساتير والقوانين حتماً سيكون الإنهيار تلو الإنهيار، فلا مناص ولا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة إلى الإلتزام بقواعد الدستور والقانون وبالدولة المدنية".
وكتبت "الديار": تؤكد مصادر نيابية ان "شراسة" المواجهة التي يخوضها بري في مواجهة القاضي البيطار لا تتعلق فقط بالاستنسابية السياسية في ملاحقة نواب محسوبين على "كتلة التنمية والتحرير"، كونه يعرف ان هذه الاتهامات ساقطة، ولن تصمد امام اي محكمة، فالمعركة ليست براءة هؤلاء من عدمها، وانما المعركة هي معركة الحفاظ على سيادة مجلس النواب، وعدم التطاول عليها، وهو لن يسمح للمس بصلاحياته، كي لا يؤسس على هذه القرارات لتهميشه في المستقبل.
المصدر: نداء الوطن
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