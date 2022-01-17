11
o
بيروت
11
o
طرابلس
6
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
4
o
النبطية
-1
o
زحلة
-1
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هيئة المكتب تجتمع قريباً وبري "لن يسمح للمسّ بصلاحياته"
Lebanon 24
17-01-2022
|
22:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" نداء الوطن": بإنتظار دعوة هيئة مكتب مجلس النواب إلى الإجتماع في وقت ليس ببعيد لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، تواصل اللجان النيابية دراسة ما لديها من مشاريع وإقتراحات قوانين لتكون جاهزة أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.
في هذا الوقت، ينقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه تفاؤله بأن "المقبل من الأيام سيحمل مزيداً من الإستقرار على الصعيد السياسي والإجتماعي والإقتصادي، كما تمنى لو أن الحركة السياسية في لبنان تبتعد عن الإبتلاء الطائفي والمذهبي الذي لا شك أن مخاطره على الكيان اللبناني هي مخاطر وجودية"،
وقال بري، امس:"إن قضاء وقدر أي بلد في العالم لا تطبق فيه الدساتير والقوانين حتماً سيكون الإنهيار تلو الإنهيار، فلا مناص ولا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة إلى الإلتزام بقواعد الدستور والقانون وبالدولة المدنية".
وكتبت "الديار": تؤكد مصادر نيابية ان "شراسة" المواجهة التي يخوضها بري في مواجهة القاضي البيطار لا تتعلق فقط بالاستنسابية السياسية في ملاحقة نواب محسوبين على "كتلة التنمية والتحرير"، كونه يعرف ان هذه الاتهامات ساقطة، ولن تصمد امام اي محكمة، فالمعركة ليست براءة هؤلاء من عدمها، وانما المعركة هي معركة الحفاظ على سيادة مجلس النواب، وعدم التطاول عليها، وهو لن يسمح للمس بصلاحياته، كي لا يؤسس على هذه القرارات لتهميشه في المستقبل.
المصدر:
نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة
نصيحة للمواطنين.. ادفعوا هذه الفاتورة
Lebanon 24
نصيحة للمواطنين.. ادفعوا هذه الفاتورة
06:12 | 2022-01-17
17/01/2022 06:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان سيتعرض لموجات قطبية.. الثلوج ستلامس الـ 300 م والطقس البارد مستمر حتى هذا الموعد!
Lebanon 24
لبنان سيتعرض لموجات قطبية.. الثلوج ستلامس الـ 300 م والطقس البارد مستمر حتى هذا الموعد!
02:51 | 2022-01-17
17/01/2022 02:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعلته "السوبرماركت " بالزبائن
Lebanon 24
هذا ما فعلته "السوبرماركت " بالزبائن
02:15 | 2022-01-17
17/01/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة جديدة بأسعار الدخان و "المعسل" في لبنان.. هكذا أصبحت
Lebanon 24
قائمة جديدة بأسعار الدخان و "المعسل" في لبنان.. هكذا أصبحت
10:53 | 2022-01-17
17/01/2022 10:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة البنزين ستصدرُ غداً.. إليكم كم سيتراجع ثمنه
Lebanon 24
تسعيرة البنزين ستصدرُ غداً.. إليكم كم سيتراجع ثمنه
12:00 | 2022-01-17
17/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2022-01-18
عون وميقاتي يناقشان بعد الظهر التحضيرات لعقد مجلس الوزراء والجلسات الحكومية متتالية
00:11 | 2022-01-18
إنخفاض بأسعار المحروقات... كم بلغ؟
00:06 | 2022-01-18
مع استمرار المنخفض الجوي...إليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم!
23:37 | 2022-01-17
حوادث السير في لبنان الى ارتفاع... هذا عدد ضحاياها أمس!
23:22 | 2022-01-17
"الإذاعة اللبنانية" خارج الخدمة... بهالبلد كلّ شي بيصير!
23:13 | 2022-01-17
ودّعوا الإنارة على طريق ضهر البيدر!
فيديو
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
Lebanon 24
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
16:00 | 2022-01-17
18/01/2022 08:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2022-01-16
18/01/2022 08:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-01-16
18/01/2022 08:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact