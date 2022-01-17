تحالفات "حزب الله" الانتخابية



على رغم الخلافات بين حلفائه، وبعض الخلافات بينه وبين بعض حلفائه على موضوعات سياسية واقتصادية، أنجز حزب الله جزءاً كبيراً من النقاش الانتخابي مع كل الحلفاء، وثبّت تحالفه الانتخابي معهم لخوض الاستحقاق النيابي المقبل. وفي هذا السياق، عُلم أن لقاءات شبه يومية تعقد بين حزب الله والتيار الوطني الحر. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الشقّ الأصعب من الخلاف بين الطرفين قد طُوي