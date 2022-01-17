لبنان

حوادث السير في لبنان الى ارتفاع... هذا عدد ضحاياها أمس!

Lebanon 24
17-01-2022 | 23:37
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط 9 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية.
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