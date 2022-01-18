لبنان

إنخفاض بأسعار المحروقات... كم بلغ؟

Lebanon 24
18-01-2022 | 00:11
A-
A+
Doc-P-908298-637780870126789190.jpg
Doc-P-908298-637780870126789190.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
صدر جدول جديد لأسعار المحروقات، وقد جاء على النحو التالي:
 
بنزين 95 أوكتان: 362400 ليرة لبنانية.
 
بنزين 98 أوكتان: 374400 ليرة لبنانية.

مازوت (ديزل أويل): 332600 ليرة لبنانية.
 
الغاز: 291000 ليرة لبنانية.

مواضيع ذات صلة
كلامٌ مهم عن مخزون البنزين في لبنان.. إليكم الجديد
lebanon 24
18/01/2022 12:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نوعٌ من البنزين لا تشتروه أبداً.. فضيحة تطال محطات في لبنان
lebanon 24
18/01/2022 12:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
lebanon 24
18/01/2022 12:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر البنزين في لبنان.. هكذا سيتغير قريباً
lebanon 24
18/01/2022 12:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24

البنزين

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:03 | 2022-01-18
05:03 | 2022-01-18
05:00 | 2022-01-18
04:59 | 2022-01-18
04:51 | 2022-01-18
04:45 | 2022-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website