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لبنان
إنخفاض بأسعار المحروقات... كم بلغ؟
Lebanon 24
18-01-2022
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صدر جدول جديد لأسعار المحروقات، وقد جاء على النحو التالي:
بنزين 95 أوكتان: 362400 ليرة لبنانية.
بنزين 98 أوكتان: 374400 ليرة لبنانية.
مازوت (ديزل أويل): 332600 ليرة لبنانية.
الغاز: 291000 ليرة لبنانية.
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