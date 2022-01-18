لليوم الثاني... طبقات الجليد تغطي معظم الطرقات في الضنية

لليوم الثاني، على التوالي تتكون طبقات الجليد على معظم الطرقات في الضنية، وذلك نتيجة الانخفاض المتزايد لدرجات الحرارة خاصة خلال فترة الليل، وفق مندوبة "لبنان 24".



