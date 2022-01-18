لبنان

لليوم الثاني... طبقات الجليد تغطي معظم الطرقات في الضنية

Lebanon 24
18-01-2022 | 01:02
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لليوم الثاني، على التوالي تتكون طبقات الجليد على معظم الطرقات في الضنية، وذلك نتيجة الانخفاض المتزايد لدرجات الحرارة خاصة خلال فترة الليل، وفق مندوبة "لبنان 24".

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