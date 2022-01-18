رسميا: لا مرشحين للانتخابات النيابية بعد

ثمانية ايام مرت على فتح باب الترشيح للانتخابات وهو يستمر الى 15 آذار، من دون إن يتقدم حتى اللحظة اي من المرشحين المعلنين في الاعلام او من قبل الاحزاب والتيارات السياسية والمجتمع المدني بطلباتهم رسميا الى وزارة الداخلية، باستثناء طلب واحد تبين ان مستنداته ناقصة فارجئ تسجيله.

اسباب عدم الاقدام على تسجيل الترشيحات مرتبطة بالدرجة الاولى باعتبارات تتعلق بالمرشحين انفسهم وبداعميهم، لجهة نسج التحالفات ورسم اللوائح، بما يتناسب مع مقتضيات قانون الانتخاب، من دون تجاهل الاعتبار المخفي لدى كل الاطراف والمتعلق بامكان ارجاء الانتخابات ، رغم التأكيدات الرسمية بحصولها في موعدها.

في المقابل، يبدو صعبا معرفة الصورة النهائية للتحالفات الانتخابية قبل تاريخ الرابع من نيسان، وهي المهلة المحددة قانونا لتدوين اللوائح لدى الداخلية وتوثيقها ، كي تتولى الوزارة طباعة اوراق هذا اللوائح. وعندها فقط يمكن معرفة العدد النهائي للمرشحين الذين سيخوضون السباق الانتخابي.