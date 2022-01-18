لبنان

رسميا: لا مرشحين للانتخابات النيابية بعد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-01-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-908314-637780906943903507.jpg
Doc-P-908314-637780906943903507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ثمانية ايام مرت على فتح باب الترشيح للانتخابات وهو يستمر الى 15 آذار، من دون إن يتقدم حتى اللحظة اي من المرشحين المعلنين في الاعلام او من قبل الاحزاب والتيارات السياسية والمجتمع المدني بطلباتهم رسميا الى وزارة الداخلية، باستثناء طلب واحد تبين ان مستنداته ناقصة فارجئ تسجيله.

اسباب عدم الاقدام على تسجيل الترشيحات مرتبطة بالدرجة الاولى باعتبارات تتعلق بالمرشحين انفسهم وبداعميهم، لجهة نسج التحالفات ورسم اللوائح، بما يتناسب مع  مقتضيات قانون الانتخاب، من دون تجاهل الاعتبار المخفي لدى كل الاطراف والمتعلق بامكان ارجاء الانتخابات ، رغم التأكيدات الرسمية بحصولها في موعدها.

في المقابل، يبدو صعبا معرفة الصورة النهائية للتحالفات الانتخابية قبل تاريخ الرابع من نيسان، وهي المهلة المحددة قانونا لتدوين اللوائح لدى الداخلية وتوثيقها ، كي تتولى الوزارة طباعة اوراق هذا اللوائح. وعندها فقط يمكن معرفة العدد النهائي للمرشحين الذين سيخوضون السباق  الانتخابي.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:03 | 2022-01-18
05:03 | 2022-01-18
05:00 | 2022-01-18
04:59 | 2022-01-18
04:51 | 2022-01-18
04:45 | 2022-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website