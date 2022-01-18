حتى عتاد شرطة بيروت وقوى الأمن لم تسلم من السرقات!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهولين على سرقة بطاريات تابعة لكاميرات المراقبة العائدة لشرطة بيروت في شارع عمر بيهم، عند اشارة السير التي تبعد أمتاراً عن السرقة الاولى التي حصلت اول امس.

وعمل السارقون أيضاً على سرقة بطاريات واسلاك كهربائية من غرفة كاميرات المراقبة التابعة لقوى الأمن الداخلي في منطقة قصقص.