لا للحزبيين في البقاع الغربي؟

يفضل الوزير السابق حسن عبد الرحيم مراد ان يكون الى جانبه في الانتخابات عن دائرة البقاع الغربي وراشيا مرشح مسيحي قريب منه، قد يتوافق مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على اسمه، لكن من دون ان يكون مرشحا حزبيا.

وقالت مصادر مطلعة "ان مراد ليس متحمسا لترشيح شخصيات حزبية لانه سيكون قد ساهم في تأمين حاصل انتخابي لنائب لن يمون عليه، كما انه لا يرغب بان يتشارك اللائحة ذاتها مع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في ظل قدرة الاخير على خوض معركة جدية على الحاصل الثاني بقدرته الذاتية".

وكان مراد اعلن قبل يومين في احتفال لحزب “الاتحاد” في بلدة الخيارة" العزم على خوض معركة الوجود أو اللاوجود، لإعادة تكوين مشروع حقيقي للدولة يسترجع حقوق المواطنين وأحلام الشباب التي خطفت منذ ثلاثين عاما".