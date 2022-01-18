أحد المطاعم الشهيرة يعود إلى بيروت... والإقبال كبير

في أيار 2021، أعلن Pizza hut إقفال فروعه في لبنان، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

الا أن المفاجأة كانت باعادة فتح فرعه في بدارو مطلع الشهر الحالي مع توجه لفتح أكثر من فرع في مناطق أخرى تباعا.

ويسجل اقبال كبير من قبل الزبائن خاصة يوم الأحد.