عبدالله: ملف النفط والغاز يجب أن يكون عنصراً أساسياً في خطة التعافي الإقتصادي

ملف النفط والغاز يجب أن يكون عنصرا أساسيا في خطة التعافي الأقتصادي للحكومة ،في بعده الوطني ،بعيدا عن التجاذبات الداخلية .
ويبقى السؤال ،أين أختفي الكونسرتيوم المعني بالتنقيب؟
لدينا بلوكات عديدة خارج منطقة النزاع مع العدو الأسرائيلي !!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) January 18, 2022
ملف النفط والغاز يجب أن يكون عنصرا أساسيا في خطة التعافي الأقتصادي للحكومة ،في بعده الوطني ،بعيدا عن التجاذبات الداخلية .
ويبقى السؤال ،أين أختفي الكونسرتيوم المعني بالتنقيب؟
لدينا بلوكات عديدة خارج منطقة النزاع مع العدو الأسرائيلي !!