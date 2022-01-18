عبدالله: ملف النفط والغاز يجب أن يكون عنصراً أساسياً في خطة التعافي الإقتصادي

غرّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على حسابه عبر تويتر ، كاتِباً: "ملف النفط والغاز يجب أن يكون عنصرا أساسيا في خطة التعافي الإقتصادي للحكومة ،في بعده الوطني ،بعيدا عن التجاذبات الداخلية".وأضاف، "يبقى السؤال ،أين أختفي الكونسرتيوم المعني بالتنقيب؟".وتابع، "لدينا بلوكات عديدة خارج منطقة النزاع مع العدو الأسرائيلي!!".