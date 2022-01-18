بعد انخفاض الدولار...هكذا أصبحت أسعار الدجاج!

أعلن رئيس نقابة الدواجن وليم بطرس ان اسعار الدجاج واكبت انخفاض سعر صرف الدولار، منذ بداية انخفاضه وتقريباً بالنسبة عينها.وكشف عبر "صوت لبنان" ان اسعار الفروج (تسليم مسالخ) حوالي 48 الفاً.سعر صدر الدجاج: 100 الفسعر كلغ الاجنحة والافخاد: 37 الفاًوختم بالقول: "نتمنى ان تبقى العملة ثابتة فنحن منتج محلي ونتأثر بسعر الدولار ونتمنى ان نشهد امور ايجابية تشجع الاستهلاك وتعيد للناس الثقة".