لبنان

بعد انخفاض الدولار...هكذا أصبحت أسعار الدجاج!

Lebanon 24
18-01-2022 | 02:35
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أعلن رئيس نقابة الدواجن وليم بطرس ان اسعار الدجاج واكبت انخفاض سعر صرف الدولار، منذ بداية انخفاضه وتقريباً بالنسبة عينها.

وكشف عبر "صوت لبنان" ان اسعار الفروج (تسليم مسالخ) حوالي 48 الفاً.

سعر صدر الدجاج: 100 الف

سعر كلغ الاجنحة والافخاد: 37 الفاً

وختم بالقول: "نتمنى ان تبقى العملة ثابتة فنحن منتج محلي ونتأثر بسعر الدولار ونتمنى ان نشهد امور ايجابية تشجع الاستهلاك وتعيد للناس الثقة".

لبنان

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