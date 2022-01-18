لبنان

توقّف ارسال وخدمات "تاتش" في هذه المحافظة!

Lebanon 24
18-01-2022 | 02:52
A-
A+
Doc-P-908346-637780963770746048.jpg
Doc-P-908346-637780963770746048.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن ارسال وخدمات شركة "تاتش" توقفت في عكار.
مواضيع ذات صلة
طوابير أمام "ألفا" و"تاتش" في عكار
lebanon 24
18/01/2022 12:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إلقاء قنبلة وإطلاق نار.. هذا ما حصل في عكار
lebanon 24
18/01/2022 12:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجليد يضرب عكار.. وتحذير الى السائقين!
lebanon 24
18/01/2022 12:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24
منسق العزم في عكار: قرار "الثنائي الشيعي" بشأن الحكومة خطوة بالاتجاه الصحيح
lebanon 24
18/01/2022 12:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24

تاتش

عكار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:03 | 2022-01-18
05:03 | 2022-01-18
05:00 | 2022-01-18
04:59 | 2022-01-18
04:51 | 2022-01-18
04:45 | 2022-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website