لبنان

صرخة ومناشدة للمطاعم والملاهي..."لا نملك الدولار"!

Lebanon 24
18-01-2022 | 03:01
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صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان البيان التالي:
بفعل التقلبات المستمرة لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، باتت بعض الجهات التي يتعامل معها الزملاء في القطاع لتشغيل مؤسساتهم، تطالب بتقاضي كل او بعض من مستحقاتها بالدولار الأميركي من الأموال الجديدة (Fresh) منهم الموردين أو أصحاب الملك أو المحامين ومفوضي المراقبة وشركات التسويق وغيرهم،
ازاء هذا الأمر، نود أن نوضح إلى أننا كمؤسسات سياحية نستوفي أموالنا بالليرة اللبنانية فقط وبأسعار غير موازية لأسعار الصرف غير الثابتة، فنحن لا نملك الدولار بين أيدينا ما يحول دون تلبية هكذا مطالب،
لذلك نناشد النقابات والمسؤولين عن تلك الجهات باستيفاء حقوقهم بالليرة اللبنانية، ومراعاة الأوضاع المالية الصعبة التي يمرّ بها البلد، ولا سيما لناحية حجز الأموال والرساميل في المصارف.
 

لبنان

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