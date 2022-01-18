لبنان

تعميم من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.. هذا ما تضمنه

Lebanon 24
18-01-2022 | 03:09
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عممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الجدول الذي  يظهر التعديات والسرقات التي طالت المنشآت التابعة لها خلال عام 2021 بالاضافة الى الاجراءات القضائية المتخذة.
 
 
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