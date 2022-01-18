الحجار في زيارة رسميّة الى الأردن

إطلع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هيكتور الحجار، خلال زيارة رسمية إلى الأردن بدعوة من وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح، استمرت يومين، على واقع خدمات وزارة التنمية وصندوق المعونة الوطنية. وتمحورت الإجتماعات حول تبادل الخبرات بين البلدين والاستراتجية الوطنية للحماية الاجتماعية ومدى امكانية استفادة وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية من خبرات وزارة التنمية الاجتماعية في ما يتعلق بملفات الرعاية والحماية والدمج الاسري وذوي الحاجات الخاصة وبدائل الايواء، فضلا عن آليات عمل صندوق المعونة الوطنية في مجال منح المساعدات المادية الشهرية والطارئة.ناقش الوزيران تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارتين في العام 2015 والاستفادة من البرامج والانشطة التي تنفذ في كل منهما.واطلع الحجار على أعمال مؤسسة الحسين الاجتماعية ومركز الامل الجديد لرعاية متعددي الإعاقة ودار رعاية الأحداث في الرصيفة، واستمع الى شرح عن اعمال هذه المؤسسات والمراكز، ثم زار مكتب صندوق المعونة الوطنية حيث عاين برامج المكننة فيه مطلعا على نموذج ميداني بدءا من التسجيل للمساعدة وحتى صرفها إلكترونيا من خلال فرع للصندوق.وعلى هامش زيارته، جال الحجار في مبنى إدارة "كاريتاس" الأردنية في جبل عمان، وكان في استقباله القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن المونسنيور ماورو لالي، رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا للروم الملكيين الكاثوليك المطران جوزيف جبارة وفريق العمل، واستمع إلى موجز عن رسالة "كاريتاس".وختاما زار موقع المغطس في نهر الأردن وكنيسة مار شربل المارونية في عمان حيث كان في استقباله الوكيل البطريركي الخوري جوزف سويد الذي أطلعه على مخططات بناء كنيسة مار مارون -المغطس وأكاديمية جيل الإنجيل وحديقة مار شربل.