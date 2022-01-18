ثانوية في ابي سمراء تغلق ابوابها لهذا السبب…

بعد ظهور عدد من الاصابات بكورونا المثبتة من خلال فحصي Rapid test و Pcr لدى عدد من الاساتذة وبين الطلاب على اختلاف مراحلهم الدراسية في ثانوية الاصلاح الاسلامية ابي سمراء - طرابلس، قررت ادارة الثانوية الاقفال والانتقال للتعليم عن بعد ابتداءً من نهار الثلاثاء الواقع في ١٨/١/٢٠٢٢ تفادياً من انتشار العدوى على ان يستمر التعليم عن بعد لغاية هذا الاسبوع اي مساء الاحد الواقع في ٢٣/١/٢٠٢٢ قابلاً للتمديد على ضوء المعطيات الصحية والمستجدات الطارئة.