لبنان

ثانوية في ابي سمراء تغلق ابوابها لهذا السبب…

Lebanon 24
18-01-2022 | 03:27
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بعد ظهور عدد من الاصابات بكورونا المثبتة من خلال فحصي Rapid test و Pcr لدى عدد من الاساتذة وبين الطلاب على اختلاف مراحلهم الدراسية في ثانوية الاصلاح الاسلامية ابي سمراء - طرابلس، قررت ادارة الثانوية الاقفال والانتقال للتعليم عن بعد ابتداءً من نهار الثلاثاء الواقع في ١٨/١/٢٠٢٢ تفادياً من انتشار العدوى على ان يستمر التعليم عن بعد لغاية هذا الاسبوع اي مساء الاحد الواقع في ٢٣/١/٢٠٢٢ قابلاً للتمديد على ضوء المعطيات الصحية والمستجدات الطارئة.
المصدر: لبنان 24
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