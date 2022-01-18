دائرة انتخابية قد تقسُم "الثنائي الشيعي".. التقارب مُستبعد

يواجهُ جمهور الطائفة الشيعية في دائرة الشوف - عاليه مشكلة قديمة - جديدة، تتعلّق بدعم اللوائح الانتخابية العديدة.

وانطلاقاً من قاعدة الحفاظ على التحالف الذي يجمعهما، فإنّ "حزب الله" سيبادر إلى دعم اللائحة التي ستمثل التيار "الوطني الحر"، إلا أن حركة "أمل" لن تلاقي الحزب في الطريق نفسه نظراً للخلاف القائم بين الحركة والتيار.

ومن المتوقع جداً أن يُبادر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تجديد إعلان تحالفٍ مفتوح مع رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط في الشوف - عاليه، ليكون الدعم هذه المرّة منصباً على مرشحي اللائحة التي سيدعمها جنبلاط فضلاً عن مرشحين آخرين قد يدورون في فلك تيار "المستقبل" أيضاً في حال قرّر الأخير المشاركة بالانتخابات.