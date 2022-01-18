عملية مسح وتفتيش اسرائيلية في الوزاني...ماذا يجري؟

تخطت صباح اليوم قوة مشاة تابعة لقوات العدو الاسرائيلي قوامها نحو 15 عنصرا البوابة الحديدية قبالة منتزهات الوزاني، متوجهة نحو مجرى النهر، وقامت بعملية مسح وتفتيش بمؤازرة دبابة ميركافا تمركزت على الطريق العسكري دون اي خرق للخط الازرق.