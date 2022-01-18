لبنان

عملية مسح وتفتيش اسرائيلية في الوزاني...ماذا يجري؟

Lebanon 24
18-01-2022 | 03:36
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تخطت صباح اليوم قوة مشاة تابعة لقوات العدو الاسرائيلي قوامها نحو 15 عنصرا البوابة الحديدية قبالة منتزهات الوزاني، متوجهة نحو مجرى النهر، وقامت بعملية مسح  وتفتيش بمؤازرة دبابة ميركافا تمركزت على الطريق العسكري دون اي خرق للخط الازرق.
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اسرائيل

الوزاني

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