تفاصيل عملية أمنية.. هكذا وقع مروّج مخدرات بقبضة "المعلومات" (صورة)

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شخص مجهول الهوية بترويج المخدّرات في مدينة صور وضواحيها.



على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتوقيفه.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويته، ويدعى: أ. ح. (من مواليد عام 1987، سوري الجنسيّة). توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شخص مجهول الهوية بترويج المخدّرات في مدينة صور وضواحيها.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتوقيفه.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويته، ويدعى: أ. ح. (من مواليد عام 1987، سوري الجنسيّة).

وبتاريخ 16-1-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه داخل محلّه المعدّ لبيع الحلويات في صور، وضُبِط بحوزته /700/ غ. من حشيشة الكيف /150/ غ. من مادة "السالفيا" /1424/ حبّة مخدّرة من نوعي "كبتاغون" و "فراولة"، وميزان إلكتروني، ودفتر "ورق لف" سجائر، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدّرات لزبائن عدّة، بالاشتراك مع آخرين، ضمن مدينة صور وضواحيها. وأضاف أنه يستحصل على المخدّرات من محلّة صبرا ووادي الزينة، كما اعترف بتعاطيها.



وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.