لبنان

إطلاق نار عند مدخل مدينة صور... هل من إصابات؟

Lebanon 24
18-01-2022 | 03:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط إصابة نتيجة إطلاق نار عند طريق البص - مدخل مدينة صور الشرقي بالقرب من إقليم جبل عامل.

وعلى الفور، حضرت قوة من مخابرات الجيش وشعبة المعلومات وضربت طوقا أمنيا في المكان، والعمل جار على ملاحقة مطلق النار الذي فر الى جهة مجهولة، كما تم نقل المصاب الى مستشفى جبل عامل في صور للمعالجة.
 
 
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