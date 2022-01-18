ما هي أهمية ملف التفرّغ بالجامعة اللبنانية؟ نائب يوضح

ملف التفرّغ بالجامعة اللبنانية
يُنصِف الاساتذة،
ويُرمّم الثغرات،
ويُلبّي متطلبات التعليم.
نطلب أن يكون عادلاً وقانونياً
وصحيح أكاديمياً ومتوازن وطنياً.
على أمل ترميم مجلس الجامعة وتحقيق استقلاليّتها.@LebaneseUni #صباح_الخير
— Edgard Traboulsi (@EdgardTraboulsi) January 18, 2022
ملف التفرّغ بالجامعة اللبنانية
يُنصِف الاساتذة،
ويُرمّم الثغرات،
ويُلبّي متطلبات التعليم.
نطلب أن يكون عادلاً وقانونياً
وصحيح أكاديمياً ومتوازن وطنياً.
على أمل ترميم مجلس الجامعة وتحقيق استقلاليّتها.@LebaneseUni #صباح_الخير