ما هي أهمية ملف التفرّغ بالجامعة اللبنانية؟ نائب يوضح

رأى النائب إدغار طرابلسي، عبر توتير، أن "ملف التفرّغ بالجامعة اللبنانية يُنصِف الاساتذة، ويُرمّم الثغرات، ويُلبّي متطلبات التعليم. نطلب أن يكون عادلاً وقانونياً وصحيح أكاديمياً ومتوازن وطنياً. على أمل ترميم مجلس الجامعة وتحقيق استقلاليّتها".

ملف التفرّغ بالجامعة اللبنانية

يُنصِف الاساتذة،

ويُرمّم الثغرات،

ويُلبّي متطلبات التعليم.

نطلب أن يكون عادلاً وقانونياً

وصحيح أكاديمياً ومتوازن وطنياً.

على أمل ترميم مجلس الجامعة وتحقيق استقلاليّتها.@LebaneseUni #صباح_الخير — Edgard Traboulsi (@EdgardTraboulsi) January 18, 2022