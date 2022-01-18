التقدمي الاشتراكي دان الاستهداف المتمادي لأمن دولة الإمارات

ادان الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان،" بشدة الاستهداف المتمادي لأمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها عبر الاعتداء المستنكر الذي استهدف أبو ظبي".



وجدد دعوته إلى "الوقف التام لهذه الاعتداءات المتكررة، وإلى اعتماد كل ما من شأنه إنهاء الصراع في اليمن وإعادة الاستقرار إلى المنطقة وعدم المساس بمجمل أمن دول الخليج العربي".