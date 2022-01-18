لبنان

إعتصام امام سرايا طرابلس... ما هي المطالب؟

Lebanon 24
18-01-2022 | 04:22
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إعتصم عدد من الأشخاص امام سرايا طرابلس لمطالبة وزراة الاقتصاد القيام بجولات على اصحاب المولدات الكهربائية والزامهم بتركيب عدادات.
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