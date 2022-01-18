هل يتم تسعير المواد الغذائية بـ"الفريش دولار"؟

اشار رئيس نقابة اصحاب السوبرماركت نبيل فهد في حديث لـ"lbci"، الى ان تسعير السلع بالدولار في السوبرماركت هو الحل الانسب ولكن القانون يمنع ذلك، مضيفًا: "على المواطنين ان يدركوا ان الاسعار في الاسواق ليست اعتباطية، ونحن نتعرض لضغط كبير والاسعار لا تزال ملجومة في الاسواق المحلية".وتابع:" يوم الجمعة انخفضت الاسعار وتعدلت في السوبرماركات".