لبنان

بعد تعرض منشآتها للخلع والسرقة.. شكوى من مصلحة الليطاني بحق مجهولين

Lebanon 24
18-01-2022 | 04:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تقدمت بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بحق مجهولين لقيامهم بالتعدي على محطة التكرير المنشأة من خلال اتفاق تعاون بين المصلحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp وذلك من خلال قطعهم للسياج وخلع الباب الحديدي وسرقة مضخات نافخ الهواء blower من داخلها إضافة إلى قطع للكابلات الكهربائية، واتخذت المصلحة صفة الادعاء الشخصي وطلبت إحالة الشكوى إلى فرع المعلومات لتحديد الفاعليين وملاحقتهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم ومنعهم من التعرض لمنشآت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

 
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