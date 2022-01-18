افرام دان الاعتداء على الامارات: يد الشر تعود

غرد رئيس المجلس التنفيذي ل "مشروع وطن الانسان" النائب المستقيل نعمة افرام عبر حسابه على "تويتر" : "كنا تأملنا خيرا بالهبة الباردة التي عقبت المباحثات الديبلوماسية الخليجية - الإيرانية، لتعود يد الشر تزعزع أمن المنطقة واستقرارها بهبة ساخنة تطيح بالإيجابيات.كل الإدانة لتعرض المنشآت المدنية والمواطنين في الإمارات للاعتداء. إنها جريمة نكراء تحارب مبادرات السلام"