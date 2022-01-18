لبنان

عون عرض اوضاع الجالية اللبنانية مع سفير لبنان في فنزويلا

Lebanon 24
18-01-2022 | 05:03
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 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا،  سفير لبنان في فنزويلا الياس لبس، وعرض معه أوضاع الجالية اللبنانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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الياس لبس

عون

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