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لبنان
حريق داخل محل في الجناح (صور)
Lebanon 24
18-01-2022
|
05:32
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل محل لبيع الخرضوات وعبوات فارغة للعطور في الجناح - بيروت.
توازياً، تمّ نقل عامل من التابعية السورية الى مستشفى الساحل للمعالجة.
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