لبنان

حريق داخل محل في الجناح (صور)

Lebanon 24
18-01-2022 | 05:32
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل محل لبيع الخرضوات وعبوات فارغة للعطور في الجناح - بيروت.
توازياً، تمّ نقل عامل من التابعية السورية الى مستشفى الساحل للمعالجة.
 
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