حريق داخل محل في الجناح (صور)

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل محل لبيع الخرضوات وعبوات فارغة للعطور في الجناح - بيروت.

توازياً، تمّ نقل عامل من التابعية السورية الى مستشفى الساحل للمعالجة.