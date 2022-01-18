لبنان

رغم انخفاض الدولار أسعار المازوت ترتفع.. كيف ذلك؟!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-01-2022 | 05:38
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يوم الجمعة، شهدت السوق اللبنانية تفاوتاً في أسعار المحروقات في اليوم نفسه بالأخص في ما يتعلق بأسعار المازوت فتراجعت صباحًا 11600 ليرة لتصبح سعر الصفيحة 398400 ليرة، فيما تراجعت بعد الظهر وفق جدول تركيب أسعار وزارة الطاقة 35600 ليرة فباتت سعر الصفيحة 362800 ليرة، وبالتالي تراجع سعر صفيحة المازوت في يوم واحد 47200 ليرة تماشيًا مع الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
ولكن ما كان لافتًا أن المازوت لم يعد متوفرًا في عدد كبير من محطات المحروقات في حين من كان بحاجة إليه كثيرًا كأصحاب المولدات إما يضطر إلى أن يشتريه بسعر مرتفع من السوق الموازية أو أن ينتظر أن يتوفر بشكل طبيعي في المحطات.
وفي هذا الإطار علم أن بعض المحطات وعدت عددًا من أصحاب المولدات بتوفير المازوت لهم فور أن تصلها كميات منها ولكن السعر المبدئي للبرميل الواحد هو 140 دولارًا (من دون تكاليف نقله) في حين كان 133 دولارًا الأسبوع الماضي أي أن سعر برميل المازوت ارتفع 7 دولارات رغم انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، علمًا أن من يوصل المازوت لا يقبل أن يتقاضى  ثمنه إلا بالدولار.

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