لبنان

مجهولون دخلوا محلا تجاريا في البترون عن طريق الكسر والخلع

Lebanon 24
18-01-2022 | 05:51
A-
A+
Doc-P-908419-637781072298920089.png
Doc-P-908419-637781072298920089.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهولون ليلا، عن طريق خلع وكسر أحد ابواب الحديد، من دخول محل لبيع بطاريات وزيوت وفلاتر السيارات عند المدخل الجنوبي لمدينة البترون في اتجاه بيروت يملكه أ.ش. وحضرت عناصر القوى الامنية من فصيلة درك البترون التابعة لسرية درك اميون وعناصر الاستقصاء والادلة الجنائية وعملت على رفع البصمات.
 
بوشرت التحقيقات لكشف الفاعلين، ويتم الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة في المحلة تمهيدا لكشف الفاعلين.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:39 | 2022-01-18
13:06 | 2022-01-18
12:22 | 2022-01-18
11:47 | 2022-01-18
14:00 | 2022-01-18
13:53 | 2022-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website