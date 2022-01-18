مجهولون دخلوا محلا تجاريا في البترون عن طريق الكسر والخلع

أقدم مجهولون ليلا، عن طريق خلع وكسر أحد ابواب الحديد، من دخول محل لبيع بطاريات وزيوت وفلاتر السيارات عند المدخل الجنوبي لمدينة البترون في اتجاه بيروت يملكه أ.ش. وحضرت عناصر القوى الامنية من فصيلة درك البترون التابعة لسرية درك اميون وعناصر الاستقصاء والادلة الجنائية وعملت على رفع البصمات.بوشرت التحقيقات لكشف الفاعلين، ويتم الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة في المحلة تمهيدا لكشف الفاعلين.