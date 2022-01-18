لبنان

المفتي دريان: العدوان على الامارات جريمة نكراء

Lebanon 24
18-01-2022 | 05:58
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وصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في تصريح العدوان على دولة الإمارات العربية المتحدة بـ"الجريمة النكراء، وهو سلسلة من الاعتداءات الإرهابية والتي بدأت منذ سنوات على المملكة العربية السعودية وبعض دول مجلس التعاون الخليج العربية"، معتبرا انه  "عمل اجرامي آثم في حق دولة الإمارات".
 
وقال :"ان أي اعتداء على المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين أو على دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي دولة في دول مجلس التعاون الخليج العربي هو اعتداء على العرب والمسلمين جميعا".
  
أضاف:" دار الفتوى موقفها ثابت وحازم من هذه الممارسات الإرهابية المجرمة التي لن تلقى منا إلا الرفض والاستنكار والإدانة لأنها تستهدف دولا عربية شقيقة كانت دائما نصيرة للبنان وداعمة لشعبه في كل الظروف الصعبة التي مر ويمر بها الوطن".
المصدر: الوكالة الوطنية
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