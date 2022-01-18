لبنان

معطيات جديدة عن سعر الخبز.. هل سيزداد أكثر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-01-2022 | 06:01
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قالت مصادر في قطاع صناعة الخبز لـ"لبنان24" إنّ "التراجع الملحوظ في سعر الدولار يمكن أن يمهد إلى عدم زيادة في سعر الخبز حالياً"، وأضافت: "مع هذا، فإنّ الأسعار قد تبقى على حالها أو تتراجع قليلاً ومن الممكن أن تكون هناك زيادة على وزن ربطة الخبز في الأيام المقبلة، وهذا أمرٌ مرهون بقرار جديد ستبادر الأفران إلى الالتزام به".
وأشارت المصادر إلى أنّ "النفقات التشغيلية ازدادت كثيراً في الفترة الأخيرة بسبب التقلبات الحادة في سعر الصرف"، لافتة إلى أنّ "الأهم وسط كل ذلك هو استمرار المطاحن بتأمين القمح وأيضاً أن يتوفر المازوت بسهولة للأفران من أجل استمرارية العمل".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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