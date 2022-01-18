لبنان

رابطة معلمي التعليم الأساسي تؤجل اعتصاماتها

Lebanon 24
18-01-2022 | 06:06
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أصدرت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بيانا" أعلنت فيه تأجيل الاعتصامات التي كانت مقررة غدا" الأربعاء أمام المناطق التربوية بسبب سوء الأحوال الجوية ودعت المعلمين إلى المشاركة في الإعتصام المركزي الذي ستتم الدعوه إليه من خلال روابط التعليم الرسمي تزامنا" مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء على أن يتم تحديد التوقيت والتاريخ من خلال الإجتماع المشترك المزمع عقده بين الروابط.
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