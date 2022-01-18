لبنان

حماية المستهلك تتابع عملها شمالا

Lebanon 24
18-01-2022 | 06:10
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تابعت رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة في طرابلس والشمال لما علم الدين جولتها لليوم الثاني على التوالي على المحلات التجارية والسوبر ماركت لمتابعة ومراقبة وضبط الاسعار والتاكد من تخفيضها ومتابعة الشركات التجارية ضمن نطاق مديرية حماية المستهلك للتاكد من تخفيض اسعارها وقد آزرت الجولة على المحال التجارية دورية من أمن الدوله  حيث تم تسطير عدد كبير من محاضر الضبط للمخالفين  .
كما واكدت رئيسة مصلحة الاقتصاد بإن الجولة  ستشمل متابعة اصحاب الاشتراكات والمولدات من ناحية تركيب العدادات وسيتم متابعة الامور مع البلديات لاستلام المولدات للضغط على اصحاب الاشتراكات  للالتزام بقرارات وزارة الاقتصاد
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