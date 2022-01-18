قرار مهمّ لوزارة الصناعة... ممنوع استيراد هذه المواد الكيميائية الخطرة

أصدرت وزارة الصناعة قراراً رقم 2/1 تاريخ اليوم 18/1/2022 قضى بمنع استيراد مواد كيميائية خطرة لزوم الصناعة.وجاء في القرار:قرار رقم 2/1منع استيراد مواد كيميائية خطرة لزوم الصناعةان وزير الصناعة،بناءً على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ١٠/٩/٢٠٢١ (تشكيل الحكومة)،بناءً على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ٢/٦/١٩٩٧ (احداث وزارة الصناعة)،بناءً على المرسوم رقم ١٣١٧٣ تاريخ ٨/١٠/١٩٩٨ (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،ومنعاً للاخطار الناتجة من استعمال وتطبيقات مواد كيميائية خطرة وسامة وحفاظاً على السلامة العامةبناءً على اقتراح مدير عام وزارة الصناعةيقرر ما يلي:المادة الاولى: يمنع استيراد المواد الكيميائية الخطرة المدرجة أدناه والمستعملة في صناعة الدهانات وفي طلاء الخزفيات:CAS No.HS CODEChemical Compound7319-86-032:11Lead Octoate61790-14-538:24Lead Naphthenate1314-41-628:24Pb3O4 Lead Oxide1317-36-828:24:90 PbO Lead Oxide13530-65-932:08Zinc Chromate58339-34-732:06Cadmium Redالمادة الثانية: يطلب من المديرية العامة للجمارك منع ادخال المواد المذكورة في المادة الاولى أعلاهالمادة الثالثة: ينشر هذا القرارويعمل به اعتبارا من ١/٣/٢٠٢٢ ويبلغ حيث تدعو الحاجة.