لبنان

قرار مهمّ لوزارة الصناعة... ممنوع استيراد هذه المواد الكيميائية الخطرة

Lebanon 24
18-01-2022 | 06:17
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أصدرت وزارة الصناعة قراراً رقم 2/1 تاريخ اليوم 18/1/2022 قضى بمنع استيراد مواد كيميائية خطرة لزوم الصناعة.
وجاء في القرار:

قرار رقم 2/1
 
منع استيراد مواد كيميائية خطرة لزوم الصناعة

ان وزير الصناعة،
بناءً على المرسوم رقم  ٨٣٧٦  تاريخ ١٠/٩/٢٠٢١ (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ  ٢/٦/١٩٩٧ (احداث وزارة الصناعة)،
بناءً على المرسوم رقم  ١٣١٧٣ تاريخ  ٨/١٠/١٩٩٨ (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
ومنعاً للاخطار الناتجة من استعمال وتطبيقات مواد كيميائية خطرة وسامة  وحفاظاً على  السلامة العامة 
بناءً على اقتراح مدير عام  وزارة الصناعة


يقرر ما يلي:

المادة الاولى: يمنع استيراد المواد الكيميائية الخطرة المدرجة أدناه والمستعملة في صناعة الدهانات وفي طلاء الخزفيات:

CAS No. HS CODE Chemical Compound
7319-86-0 32:11 Lead Octoate
61790-14-5 38:24 Lead Naphthenate
1314-41-6 28:24 Pb3O4 Lead Oxide
1317-36-8 28:24:90 PbO Lead Oxide
13530-65-9 32:08 Zinc Chromate
58339-34-7 32:06 Cadmium Red


المادة الثانية: يطلب من المديرية العامة للجمارك منع ادخال المواد المذكورة في المادة الاولى أعلاه

المادة الثالثة: ينشر هذا القرارويعمل به اعتبارا من ١/٣/٢٠٢٢  ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
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