قرار مهمّ لوزارة الصناعة... ممنوع استيراد هذه المواد الكيميائية الخطرة

أصدرت وزارة الصناعة قراراً رقم 2/1 تاريخ اليوم 18/1/2022 قضى بمنع استيراد مواد كيميائية خطرة لزوم الصناعة.
وجاء في القرار:
قرار رقم 2/1
منع استيراد مواد كيميائية خطرة لزوم الصناعة
ان وزير الصناعة،
بناءً على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ١٠/٩/٢٠٢١ (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ٢/٦/١٩٩٧ (احداث وزارة الصناعة)،
بناءً على المرسوم رقم ١٣١٧٣ تاريخ ٨/١٠/١٩٩٨ (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
ومنعاً للاخطار الناتجة من استعمال وتطبيقات مواد كيميائية خطرة وسامة وحفاظاً على السلامة العامة
بناءً على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة
يقرر ما يلي:
المادة الاولى: يمنع استيراد المواد الكيميائية الخطرة المدرجة أدناه والمستعملة في صناعة الدهانات وفي طلاء الخزفيات:
CAS No.
HS CODE
Chemical Compound
7319-86-0
32:11
Lead Octoate
61790-14-5
38:24
Lead Naphthenate
1314-41-6
28:24
Pb3O4 Lead Oxide
1317-36-8
28:24:90 PbO Lead Oxide
13530-65-9
32:08
Zinc Chromate
58339-34-7
32:06
Cadmium Red
المادة الثانية: يطلب من المديرية العامة للجمارك منع ادخال المواد المذكورة في المادة الاولى أعلاه
المادة الثالثة: ينشر هذا القرارويعمل به اعتبارا من ١/٣/٢٠٢٢ ويبلغ حيث تدعو الحاجة.