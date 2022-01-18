نقابة المحررين ناقشت خطة عملها واتخذت سلسلة قرارات

عقد مجلس نقابة المحررين الصحافيين اجتماعا اليوم برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وناقش خطة عمل النقابة للمرحلة المقبلة واتخذ القرارات الآتية:"1- إطلاق عملية إصدار البطاقة الصحافية للمحررين المنتسبين عن العام 2022، وتحديد قيمة الاشتراك السنوي للمنتسبين بـ 250 الف ليرة لبنانية وطلب التنسيب للصحافيين الجدد بـ 750 الف ليرة.2- تكليف مكتب النقابة متابعة إصدار المراسيم التنظيمة لقانون خضوع الصحافيين للضمان الصحي في اسرع وقت ممكن.3- دراسة موضوع انشاء صندوق تعاضد للمحررين الصحافيين وامكان تحقيقه في الظروف الراهنة.4- السعي الى تأسيس مشروع "صيدلية النقابة" لتأمين الأدوية الضرورية للصحافيين.5- تحديد موعد الخلوة النقابية يوم السبت في 29 كانون الثاني الجاري وتكليف أمين السر اعداد جدول الأعمال".وكان المجلس توقف في بداية الاجتماع دقيقة صمت حدادا على الزميل الراحل فيصل القواص.