لبنان

أيها اللبنانيون استعدوا... صقيع غير اعتيادي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-01-2022 | 06:23
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يتحضر اللبنانيون لاستقبال العاصفة التي اطلق عليها اسم "هبة" . وعادة  تطلق الأسماء على العواصف بهدف تحفيظ المعلومات حولها في الأرشيف، ووصول العواصف في مثل هذه الأيام أمر اعتاده اللبناني على مدار السنوات، لكن ونظرا الى الشح الحاصل في مواد التدفئة باتت العواصف صعبة أكثر من ذي قبل.

في هذا الاطار يقول رئيس دائرة التقديرات في مطار رفيق الحريري الدولي المهندس عبد الرحمن زواويَ لـ "لبنان 24" ان "التغيير في الأحوال الجوية ينطلق ابتداء من ساعات المساء الاولى ويكون على الشكل التالي:

اشتدادٌ في سرعة الرياح التي قد تصل إلى حدود الـ 100 كلم في الساعة و تساقطٌ الثلوج يبدأ من ارتفاع 1100م ويصل الى الـ 600 م، كمرحلة أولى".
أما ساعات الليل فستشهد تساقطا غزيرا للأمطار يصل الى ذروته في ساعات الصباح الاولى.

ويضيف: "تنتهي العاصفة صباح الخميس، إلا أنّ ما ينتظرنا في المرحلة الثانية أصعب، اذ سنشهد انخفاضا غير مسبوق في درجات الحرارة ما يؤدي الى موجة صقيع وجليد على ارتفاع الـ 700 م، وقد تصل درجات الحرارة في الساحل إلى حدود الدرجة الواحدة".
 
 
 

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