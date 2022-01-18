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لبنان
مناخ بارد وحرارة ما دون الصفر في عكار وجليد على الطرق الجبلية
Lebanon 24
18-01-2022
|
06:35
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان المناخ البارد سيطر على مختلف المناطق العكارية، فجمد الحركة اعتبارا من منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الاولى، وسط قلق جدي لدى المزارعين على محاصيلهم وبخاصة داخل البيوت البلاستيكية.
وافاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع احمد ديب ان "معظم الطرق الجبلية اعتبارا من 900 متر وما فوق كانت مقطوعة ليلا بسبب الجليد، فيما طرق البويدرات مرجحين الهرمل لا تزال مقطوعة وكذلك طريق ممنع تاشع القموعة وطريق القموعة الشنبوق القبيات".
واشار الى ان "وزارة الاشغال باشرت بالتعاون مع اتحاد البلديات في جرد القيطع وبلدية فنيدق رش الملح على الطريق الرئيسي ابتداء من بلدة حرار، وصولا الى القموعة مرورا ببلدتي مشمش وفنيدق، فيما طريق فنيدق القموعة باتت سالكة للسيارات المجهزة بلسلاسل معدنية زلاقات.
الضنية
كذلك، تسبب تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في الضنية إلى تشكل الجليد على ارتفاع 1000 متر وما فوق خلال ساعات الصباح، ما أعاق حركة السير، وتسبب بوقوع حوادث إنزلاقات إقتصرت اضرارها على الماديات.
من جهتها ناشدت بلديات عدة في المنطقة المواطنين، عبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي، تجنب السير على الطرق الجبلية قبل العاشرة صباحا وفي ساعات المساء، بسبب تشكل الجليد عليها.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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