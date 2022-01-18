لبنان

بائع قهوة في طرابلس: "الفنجان بـ1000 والرزقة عالله" (صورة)

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-01-2022 | 06:26
A-
A+
Doc-P-908439-637781093309148671.jpg
Doc-P-908439-637781093309148671.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع سعر فنجان القهوة  "المصبات" فوصل ثمنه الى 7000 ليرة نتيجة الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

وبعد الانخفاض الحاصل في سعر الدولار بادر بائع القهوة "ابو محمد الديري" الذي يعمل في منطقة "صف البلاط" في طرابلس الى خفض تسعيرة فنجان القهوة وتثبيتها على سعر1000 ليرة لبنانية.

وفي هذا الاطار يقول ابو محمد ببسمة واضحة: " بدنا نسترزق وما بدنا نكسر الناس" ويضيف " قمت بهذه المبادرة رأفة بأهلي ونظرا للاوضاع الصعبة التي نمر بها جميعا".
 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:39 | 2022-01-18
13:06 | 2022-01-18
12:22 | 2022-01-18
11:47 | 2022-01-18
14:00 | 2022-01-18
13:53 | 2022-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website