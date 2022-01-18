بائع قهوة في طرابلس: "الفنجان بـ1000 والرزقة عالله" (صورة)

ارتفع سعر فنجان القهوة "المصبات" فوصل ثمنه الى 7000 ليرة نتيجة الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.وبعد الانخفاض الحاصل في سعر الدولار بادر بائع القهوة "ابو محمد الديري" الذي يعمل في منطقة "صف البلاط" في طرابلس الى خفض تسعيرة فنجان القهوة وتثبيتها على سعر1000 ليرة لبنانية.وفي هذا الاطار يقول ابو محمد ببسمة واضحة: " بدنا نسترزق وما بدنا نكسر الناس" ويضيف " قمت بهذه المبادرة رأفة بأهلي ونظرا للاوضاع الصعبة التي نمر بها جميعا".