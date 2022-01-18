مواطن يهدد باحراق أحد المصارف ويحاصر من بداخله (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام أحد "المواطنين باحتجاز العشرات من المراجعين والموظفين في " بنك بيروت والبلاد العربية" فرع جب جنين.وفي التفاصيل حضر المودع من بلدة كفريا الى المصرف، وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه امواله.وتقوم القوى الأمنية في هذه الاثناء بمحاصرة المصرف.