لبنان

شرف الدين عرض مع سفيرة الدنمارك شؤوناً إنمائية

Lebanon 24
18-01-2022 | 06:38
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استقبل وزير المهجرين عصام شرف الدين في مكتبه في الوزارة، سفيرة الدنمارك في لبنان ميريتي جول ووفد من السفارة، وعرض معها آخر المستجدات المحليّة، بالإضافة إلى ملف العودة في الوزارة وخطّته بتحويلها إلى وزارة التنمية الريفية. 
وبحث شرف الدين مع السفيرة بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، في شؤون إنمائية تقوم بها دولة الدنمارك في لبنان، شاكراً لها وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني، ومتمنياً المزيد من الدعم والمساعدة في ظلّ الأوضاع الصعبة في البلاد.
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