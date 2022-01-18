كرامي: ان كانت غاية الاخبار عن تغلغل داعش لتأجيل الانتخابات فلن نرضى ان تكون على حساب المدينة

علق رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي على اخبار حول "تغلغل داعش في طرابلس". وقال في بيان: "تطالعنا تقارير اعلامية بشكل يومي عن تزايد انتشار وتغلغل داعش في بعض مناطق طرابلس في اعادة جديدة لسيناريو قديم يهدف الى استخدام طرابلس كما هي العادة كصندوق بريد".واضاف:"امام هذا المشهد، نناشد رئيس الحكومة نجيب مقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي ومخابرات الجيش ومعلومات الامن الداخلي ومعلومات الامن العام، ان تعلن عن حقيقة هذه الاخبار المتعلقة بتكاثر خلايا داعش في طرابلس، وانضمام بعض الشباب لداعش في سوريا والعراق حتى تتبين صحة هذه الاخبار من عدمها، وحجم هذه الظاهرة والسبل الآيلة الى تطويقها".وختم:"نناشد المعنيين أن يتركوا طرابلس واهلها وشأنهم، والا يدخلوها مجددا في نقل الرسائل او لتحقيق اي صفقة او اي تسوية او اي هدف، فيكفي طرابلس ما تعانيه من حرمان وازمات اجتماعية، وان كانت الغاية من هذه الاخبار تأجيل الانتخابات النيابية لن نرضى ان تكون على حساب طرابلس. اتقوا الله بطرابلس".